L' Arsenal sbatte contro il Leverkusen ma torna a casa con un pari

L'Arsenal affronta il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale di Champions League alla BayArena. La partita si conclude con un risultato di 1-1, con il gol su rigore di Havertz che permette ai padroni di casa di pareggiare. I Gunners cercano di superare la difesa avversaria, ma trovano ostacoli fino ai minuti finali, quando riescono a ottenere il pareggio.

Finisce 1-1 l'andata degli ottavi di Champions alla BayArena, Havertz su rigore salva i Gunners LEVERKUSEN (GERMANIA) - L'Arsenal sbatte sul muro difensivo del Bayer Leverkusen e solo nel finale agguanta il pareggio. Alla BayArena, l'1-1 finale sa di beffa per il Leverkusen che, nonostante le numerose assenze, era riuscito a reggere l'urto dei Gunners, grazie ad una prova difensiva quasi perfetta. Dopo il gol su sviluppo di corner di Andrich in apertura di secondo tempo, all'89' è l'ex Havertz su rigore a salvare Arteta e i compagni dal ko. Con questo pareggio l'Arsenal interrompe così il proprio percorso sin qui netto all'interno della competizione (otto vittorie nella League Phase). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

