Nella serata di Champions League, l’Inter ha affrontato l’Arsenal, terminando con una sconfitta, mentre il Napoli ha pareggiato in superiorità numerica. Due risultati che evidenziano le sfide delle squadre italiane nella competizione europea, in un contesto di incontri spesso equilibrati. Questi incontri rappresentano un momento di riflessione sulle prestazioni delle squadre italiane nella fase attuale della competizione.

Una sconfitta e un pareggio per le squadre italiane nella serata riservata alla Champions League di calcio. L’Inter è crollata contro l’Arsenal per 3-1 di fronte al proprio pubblico di San Siro: Gabriel Jesus ha portato gli inglesi in vantaggio al 10?, Sucic ha risposto al 18?, ma la doppietta di Gabriel Jesus al 31? ha rilanciato i Gunners e Gyokeres ha chiuso i conti all’84mo minuto. Il Napoli ha pareggiato per 1-1 sul campo del non irresistibile FC Copenhagen: i partenopei hanno giocato con l’uomo in più a partire dal 35? in seguito all’espulsione di Delaney, sono passati in vantaggio al 39? con la stoccata di McTominay, ma al 72? i danesi hanno impattato con Laon dopo aver sbagliato un calcio di rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Inter sbatte contro l’Arsenal in Champions League, pareggio anonimo del Napoli in superiorità numerica

Leggi anche: Calcio, il Forlì in superiorità numerica sbatte sul palo. Con il Bra arriva solo un pareggio

Leggi anche: Carrarese Pareggio amaro contro il Sudtirol. Vantaggio e superiorità numerica non sfruttati

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Top 11 italiani 16a giornata: Pio Esposito fa decollare l'Inter, per Rinaldi a Napoli esordio da sogno; Il Napoli sbatte contro il muro del Parma, è 0-0 al Maradona; Il Napoli sbatte contro il muro del Parma, è 0 - 0 al Maradona; Il ruggito di Esposito rompe l’equilibrio: l’Inter la scampa contro il Lecce e tenta l’al...

Condò: Napoli colpevole, doveva vincere. L'Inter no, ma sbatte sempre contro il tettoIl Napoli non va oltre l'1-1 sul campo del Copenhagen, facendosi rimontare nonostante la superiorità numerica, e adesso è chiamato. tuttomercatoweb.com

L’Inter sbatte contro l’Arsenal in Champions League, pareggio anonimo del Napoli in superiorità numericaUna sconfitta e un pareggio per le squadre italiane nella serata riservata alla Champions League di calcio. L'Inter è crollata contro l'Arsenal per 3-1 di ... oasport.it

Serie A, Parma-Genoa 0-0 dopo 45': sfida di metà classifica Ieri Napoli-Sassuolo 1-0. Inter-Udine: 1-0. L'Atalanta sbatte sul muro di Pisa: è 1 a 1, Cagliari-Juventus 1-0: posto in Champions a rischio per i bianconeri. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http - facebook.com facebook

GdS - L' #Inter batte di misura l' #Udinese, si tiene il primo posto e si gode la nuova coppia d'attacco. Ma quanti sprechi... x.com