L' arrivo di Giorgia Meloni al Senato per le comunicazioni sulla crisi in Medio Oriente

Oggi la premier Giorgia Meloni si è presentata al Senato per aggiornare i senatori sulla crisi in Medio Oriente. L’incontro si svolge prima del Consiglio europeo previsto per il 19 e 20 marzo. La sua presenza al Senato segna un momento importante in vista delle discussioni sulla situazione internazionale. La premier ha fatto ingresso nell’aula senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.

