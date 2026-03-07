Giorgia Meloni e l’E4 | cos’è la cabina di regia europea alternativa a Trump sulla crisi in Medio Oriente

Il 6 marzo, Giorgia Meloni ha partecipato a una chiamata segreta con Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz. Durante la conversazione, si è discusso dell’«E4», una cabina di regia europea alternativa a quella di Trump riguardo alla crisi in Medio Oriente. La riunione è avvenuta senza pubblicità e con l’obiettivo di condividere posizioni e strategie tra i leader coinvolti.

La chiamata di venerdì 6 marzo tra Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz doveva restare segreta. Almeno nelle intenzioni di Palazzo Chigi, che da giorni spinge per una nuova cabina di regia europea sulla guerra in Iran. Il formato è stato ribattezzato «E4» e include Italia, Francia, Regno Unito e Germania. Due le caratteristiche principali di questo mini-vertice. La prima: consultarsi senza che siano gli Stati Uniti a dettare l’agenda. La seconda: schivare la burocrazia dell’Unione europea che richiede tempo e fatica per mettere d’accordo tutti e 27 gli Stati membri. La scelta di Meloni di creare una cabina di regia... 🔗 Leggi su Open.online

Iran, Meloni, Macron, Starmer e Mezer si coordinano sulla crisi in Medio OrienteIntanto, l'Ucraina torna protagonista, con il Dipartimento della Difesa statunitense e almeno un governo del Golfo in trattative con Kiev per...

Schlein incalza Meloni sulla crisi in Medio Oriente: «Danni irreparabili se il governo resta schiacciato sugli Stati Uniti»«Il governo italiano non può rimanere schiacciato sull’amministrazione Usa, o danneggerà irreparabilmente il ruolo diplomatico che l’Italia ha sempre...

Giorgia Meloni a RTL 102.5: Sulle basi USA ci atteniamo ad accordi bilaterali, non siamo in guerra e non vogliamo entrarciConseguenze della crisi, Meloni: Pronti ad aumentare le tasse a chi specula sulle bollette. E sul Referendum: Non ci sarà altra occasione per riformare la giustizia ... rtl.it

Iran, Giorgia Meloni: Sulle basi Usa decideremo insieme al ParlamentoQuella attuale che riguarda il Medio Oriente è una situazione che preoccupa e direi su diversi fronti, sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale. Il mondo è sempre ... tg24.sky.it

