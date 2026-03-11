L' arrivo di Giorgia Meloni al Senato per le comunicazioni sulla crisi in Medio Oriente – Il video

Oggi al Senato si è presentata la premier Giorgia Meloni per discutere della crisi in Medio Oriente. L'incontro avviene in vista del Consiglio europeo previsto per il 19 e 20 marzo. La Meloni è arrivata in Aula per le comunicazioni ufficiali, mentre i lavori sono stati aperti con la presenza dei membri del governo e delle forze politiche. La seduta prosegue con l'intervento della premier.

