Bonelli bocciato pure in geografia A l’Aria che tira ruba la bacchetta a Parenzo ma non trova l’Egitto sulla carta

Durante una trasmissione televisiva, Bonelli è stato criticato per aver commesso un errore di geografia, non riuscendo a localizzare l’Egitto sulla mappa. La discussione si è incentrata sulla sua difficoltà nel ricordare i paesi del Nord Africa, evidenziando come l’entusiasmo politico abbia portato a dimenticare nozioni basilari. La trasmissione ha attirato l’attenzione per questa svista, che ha suscitato reazioni tra gli spettatori.

Quando la foga militante contro il tiranno Trump fa perdere di vista le nozioni più elementari, perfino di geografia, quelle che si apprendono in tenera età alle scuole elementari. Protagonista del maldestro scivolone maldestro, con relativo momento comico, in diretta televisiva è lo scapigliato Angelo Bonelli, ospite de l 'Aria che tira. Focus della puntata la guerra in Medioriente dopo gli attacchi di Israele e Usa all'Iran. Bonelli da Parenzo non trova l'Egitto sulla cartina. Gli animi si accendono e il leader di Avs, nel tuonare contro il guappo che siede alla Casa Bianca, perde la calma. Il conduttore, armato di una bacchetta da insegnante elementare, sta spiegando ai telespettatori i complicati rapporti che sussistono tra i Paesi del Golfo.