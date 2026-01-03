Umbria Barcaioli contro Trump | Atto gravissimo il Governo Meloni condanni subito l' aggressione degli Stati Uniti al Venezuela
In un contesto di crescente tensione internazionale, i Barcaioli dell’Umbria condannano fermamente l’azione degli Stati Uniti contro il Venezuela, definendola un atto gravissimo che mina l’ordine globale. La presa di posizione sottolinea l’importanza di un intervento deciso da parte del Governo Meloni, affinché condanni pubblicamente questa aggressione e promuova il rispetto delle norme internazionali.
“Un atto di estrema gravità che incrina ulteriormente l’ordine internazionale e normalizza l’uso della forza come strumento di dominio”. Parole con cui l’assessore alla Pace della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, “condanna l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela”.“Dal Nobel per la pace al Nobel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
