Raid degli Stati Uniti in Nigeria Trump | Eliminati terroristi dell’Isis hanno ucciso cristiani innocenti
Raid delle forze armate degli Stati Uniti la notte di Natale in Nigeria. A dare l’annuncio è stato lo stesso presidente Usa scrivendo sui social di avere ordinato attacchi “ potenti e letali ” contro i miliziani dell’ Isis nel nord-ovest del Paese africano. Donald Trump ha sottolineato di aver “ già avvertito questi terroristi che se non avessero smesso di massacrare i cristiani, avrebbero pagato un prezzo altissimo, e stanotte è successo “. I raid sono stati confermati questa mattina dal ministero degli Esteri nigeriano, che ha parlato di “ attacchi di precisione ” contro “ obiettivi terroristici ” nel Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
