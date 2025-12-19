Chirurgia oncologica testa-collo il Policlinico Federico II ai vertici nazionali
Il Policlinico Federico II di Napoli si distingue come eccellenza nazionale nella chirurgia oncologica testa-collo, confermandosi tra le strutture di punta in Italia. La sua competenza e innovazione offrono ai pazienti un percorso di cura all’avanguardia, garantendo alta qualità e risultati eccellenti nel trattamento di queste delicate patologie.
Il Policlinico Federico II di Napoli si conferma tra le strutture di riferimento in Italia per la chirurgia oncologica testa-collo. A dirlo sono i dati del Piano nazionale esiti 2025, elaborato da Agenas sulle schede di dimissione ospedaliera del 2024, che collocano l’azienda ospedaliera. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
