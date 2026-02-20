Giovani e Shoah l' eccellenza faentina premiata ai vertici nazionali | il lungo applauso della città

Gli studenti dell’Itip “L. B. Alberti” di Faenza hanno ricevuto un riconoscimento importante a causa del loro progetto sulla Shoah. La loro iniziativa ha conquistato la giuria durante una competizione nazionale dedicata alla memoria storica. Dopo aver incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, il gruppo ha ricevuto applausi e complimenti per il lavoro svolto. La scuola ha organizzato anche una mostra con fotografie e testimonianze raccolte dagli studenti. La loro passione per la storia si fa sempre più evidente.

L'Amministrazione accoglie studenti e docenti reduci dal concorso nazionale: un percorso tra studio e impegno civile che ha portato gli alunni dell'Itip fin davanti al presidente Mattarella Dopo essere stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli studenti e le insegnanti dell’Itip “L. Bucci” di Faenza sono stati accolti a Palazzo Manfredi dall’Amministrazione comunale per raccontare l'emozionante percorso che li ha portati ai vertici del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”. Nel corso dell’incontro in residenza municipale, gli studenti che hanno fatto parte della delegazione a Roma e quelli che hanno partecipato al viaggio della Memoria in Polonia, insieme alle loro docenti, hanno portato la propria testimonianza diretta di un’esperienza che ha unito lo studio della storia all'impegno civile.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Giovani democratici, Ciappi ai vertici nazionali

Leggi anche: Chirurgia oncologica testa-collo, il Policlinico Federico II ai vertici nazionali

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.