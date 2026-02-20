Giovani e Shoah l' eccellenza faentina premiata ai vertici nazionali | il lungo applauso della città
Gli studenti dell’Itip “L. B. Alberti” di Faenza hanno ricevuto un riconoscimento importante a causa del loro progetto sulla Shoah. La loro iniziativa ha conquistato la giuria durante una competizione nazionale dedicata alla memoria storica. Dopo aver incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, il gruppo ha ricevuto applausi e complimenti per il lavoro svolto. La scuola ha organizzato anche una mostra con fotografie e testimonianze raccolte dagli studenti. La loro passione per la storia si fa sempre più evidente.
L'Amministrazione accoglie studenti e docenti reduci dal concorso nazionale: un percorso tra studio e impegno civile che ha portato gli alunni dell'Itip fin davanti al presidente Mattarella Dopo essere stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli studenti e le insegnanti dell’Itip “L. Bucci” di Faenza sono stati accolti a Palazzo Manfredi dall’Amministrazione comunale per raccontare l'emozionante percorso che li ha portati ai vertici del concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”. Nel corso dell’incontro in residenza municipale, gli studenti che hanno fatto parte della delegazione a Roma e quelli che hanno partecipato al viaggio della Memoria in Polonia, insieme alle loro docenti, hanno portato la propria testimonianza diretta di un’esperienza che ha unito lo studio della storia all'impegno civile.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Giovani democratici, Ciappi ai vertici nazionali
Leggi anche: Chirurgia oncologica testa-collo, il Policlinico Federico II ai vertici nazionaliVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Faenza, istituto Bucci: studenti premiati da Mattarella per un progetto sulla Shoah, sviluppato assieme a Natascia Pelizzoni, docente di Religione; Un saluto romano vale un like? La Shoah nell’era di TikTok; Viaggio della Memoria, il Comune con gli studenti a Trieste, Budapest, Vienna e Auschwitz; Passaggi d’Arte: il Museo Poldi Pezzoli porta una delle sue opere più pregiate al Memoriale della Shoah.
Concorso I Giovani e la Cultura della Storia - Shoah: Comprendere è impossibile, conoscere è necessario - Scorrimento di graduatoria18/04/2024 - A seguito dei lavori della Commissione di valutazione che ha esaminato i prodotti presentati dalle scuole (primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) in risposta ... regione.campania.it
Il ricordo della Shoah . Giorno della Memoria nel segno dei giovani : Parlare al presenteA 81 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz, il Comune ha celebrato ieri il Giorno della Memoria con una serie di iniziative dedicate alle vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni ... ilrestodelcarlino.it
TG uno4 Convitto Premiato da Mattarella per Concorso "I giovani ricordano la Shoah" https://www.facebook.com/reel/2134981817275705 - facebook.com facebook
#GiornodellaMemoria2026 - @CostantinoCis|: “Mai perdere #memoria dell'orrore della Seconda Guerra Mondiale. #Giovani comprendano #barbarie Olocausto e Shoah per non ripetere #errori passati. Nostri giorni pericolosamente fragili per tristi scenari di # x.com