L’antincendio sui treni parla lunigianese

L’antincendio sui treni è stato al centro di una dimostrazione nella zona della Lunigiana, dove esperti e tecnici hanno mostrato le procedure adottate per la sicurezza sui mezzi mobili. La regione si distingue per le sue competenze nel settore, che vengono riconosciute anche oltre i confini locali e nazionali. La dimostrazione ha coinvolto diverse squadre di intervento e ha previsto l’uso di attrezzature specializzate.

La Lunigiana continua a dimostrarsi una terra di eccellenza, capace di portare le proprie competenze e il proprio talento ben oltre i confini regionali e, addirittura, nazionali. Ne è un esempio la partecipazione alla 23ª edizione della conferenza internazionale "Fire Protection of Rolling Stock", svoltasi a Madrid a febbraio, dove tre conterranei hanno rappresentato con orgoglio l'eccellenza lunigianese nel settore della sicurezza antincendio ferroviaria. Sono Diego Mazzini, originario di Licciana Nardi e residente a Bagnone, amministratore delegato e responsabile tecnico di Certifer Italia, organismo di certificazione ferroviaria...