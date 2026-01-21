Scontro treni in Spagna dai segni sui carrelli del Frecciarossa possibile svolta | Anche su treni precedenti

Gli investigatori hanno rilevato incisioni di circa un millimetro sui carrelli di alcuni treni Iryo Frecciarossa coinvolti nello scontro in Spagna. Questi segni, presenti anche su treni precedenti, potrebbero indicare una possibile svolta nelle indagini. La presenza di tali tracce solleva interrogativi sulle cause dell’incidente e sull’eventuale coinvolgimento di manomissioni o altre circostanze ancora da chiarire.

Gli investigatori hanno individuato "incisioni di circa un millimetro" sui carrelli dei primi vagoni dell'Iryo 'Fracciarossa' rimasti sui binari. Gli stessi segni sarebbero presenti anche su altri due o tre treni transitati prima sullo stesso tratto del terribile incidente ferroviario di Adamuz.🔗 Leggi su Fanpage.it

Circolazione treni torna regolare dopo 18 ore sulla Pescara-Bari: “Cavi elettrici hanno colpito il Frecciarossa”Dopo 18 ore di interruzione, la circolazione sulla linea Pescara-Bari è stata ripristinata.

Scontro tra treni in Spagna: il miracolo di Cristina, 6 anni, trovata viva mentre camminava sola sui binariUn incidente ferroviario ad Adamuz, in Spagna, ha coinvolto due treni, causando diverse vittime.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Scontro fra treni in Spagna, decine le vittime; Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feriti; Almeno 40 morti nello scontro tra due treni in Spagna, 'un giunto rotto'; Scontro tra treni in Spagna, 40 morti e oltre 150 feriti. Sui binari è stato trovato un giunto rotto.

Scontro treni in Spagna, dai segni sui carrelli del Frecciarossa possibile svolta: Anche su treni precedentiGli investigatori hanno individuato incisioni di circa un millimetro sui carrelli dei primi vagoni dell'Iryo 'Fracciarossa' rimasti sui binari ... fanpage.it

Almeno 40 morti nello scontro tra due treni in Spagna, 'un giunto rotto'L'indomani della tragedia è un mix di desolazione, angoscia e sconcerto. ansa.it

La Ragione. Yuda Pratama · Instrumen Sedih. Dopo soli due giorni dal terribile scontro fra due treni ad alta velocità avvenuto domenica sera all’altezza della località di Adamuz (a Cordova, in Andalusia) dove 42 persone hanno perso la vita e un centinaio son - facebook.com facebook

Lo scontro fra treni in Spagna è colpa delle liberalizzazioniLe esperienze passate portano a escludere che sia la maggiore competizione la causa indiretta del gravissimo episodio di domenica scorsa. Di Francesco Ramella x.com