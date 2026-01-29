L’epic fail sui treni in ritardo per Milano-Cortina sui social parte lo sfottò a Salvini da Italia Viva – La foto
I treni tra Milano e Cortina continuano a registrare ritardi che ormai sembrano diventati una costante. La situazione ha suscitato numerose critiche e anche qualche battuta sui social, dove Italia Viva ha rilanciato una foto ironica di Salvini, ministro dei Trasporti, che sembra non riuscire a risolvere il problema. I pendolari sono stanchi e sui social non mancano le frecciate verso il governo. La questione dei ritardi si fa sempre più pesante e diventa un punto critico anche per le Olimpiadi di Milano-Cortina.
«Ormai con Matteo Salvini al Ministero dei Trasporti, in Italia i ritardi dei treni sono talmente strutturali da finire perfino nella comunicazione ufficiale delle Olimpiadi». Basta una frase, pubblicata sui social, per riaccendere una delle polemiche più frequenti: quella sui treni che non arrivano mai in orario. A lanciare la stoccata è Italia Viva, che accompagna il post con uno screenshot di una storia del profilo ufficiale di Milano-Cortina 2026, dove si fa riferimento ai collegamenti ferroviari verso le sedi olimpiche. «Problema così strutturale da finire nella comunicazione ufficiale». Secondo Italia Viva, la comunicazione legata ai Giochi invernali finirebbe così per certificare un problema ormai cronico del sistema ferroviario italiano.🔗 Leggi su Open.online
