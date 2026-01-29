L’epic fail sui treni in ritardo per Milano-Cortina sui social parte lo sfottò a Salvini da Italia Viva – La foto

I treni tra Milano e Cortina continuano a registrare ritardi che ormai sembrano diventati una costante. La situazione ha suscitato numerose critiche e anche qualche battuta sui social, dove Italia Viva ha rilanciato una foto ironica di Salvini, ministro dei Trasporti, che sembra non riuscire a risolvere il problema. I pendolari sono stanchi e sui social non mancano le frecciate verso il governo. La questione dei ritardi si fa sempre più pesante e diventa un punto critico anche per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

