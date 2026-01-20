Dopo la brutta sconfitta parla il neo arrivato Carlo Ilari | Forlì ci rialzeremo

Dopo la recente sconfitta, Carlo Ilari, il nuovo acquisto del Forlì Calcio, ha commentato con determinazione: “Forlì, ci rialzeremo.” Arrivato pochi istanti prima, Ilari ha già affrontato la sua prima partita ufficiale con la squadra, dimostrando impegno e volontà di migliorare. Un passo importante per il club, che punta a superare le difficoltà e a ritrovare il successo.

Nemmeno il tempo di firmare che l'ultimo arrivato in casa Forlì Calcio ha dovuto fare il suo ingresso in campo nella sfortunata gara contro la Sambenedettese. Si tratta dell'esperto centrocampista classe 1991 Carlo Ilari che con le sue quasi 400 presenze tra i professionisti è chiamato ora ad.

