Ceva Logistic ci ricasca nuova indagine per frode fiscale

Da cms.ilmanifesto.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di [...] ha avviato una nuova indagine nei confronti di Ceva Logistic, azienda internazionale nel settore dei trasporti e della logistica con 110 mila dipendenti distribuiti in 170 paesi. La società è finita nuovamente sotto inchiesta per presunte irregolarità fiscali, segnando un ulteriore capitolo in una vicenda che riguarda la multinazionale.

Ci è ricascata la Ceva Logistic. La multinazionale (110 mila dipendenti in 170 paesi) che si occupa di trasporti e logistica è di nuovo sotto la lente della procura di Milano. Ieri i pm Paolo Storari e Daniela Bartolucci hanno ordinato il sequestro preventivo di oltre 24 milioni di euro alla filiale italiana, che ha sede ad Assago, e un altro di quasi 3 milioni di euro alla Ceva Ground Logistic Italy Spa (ex Gefco), la società controllata per le spedizioni. Sono stati indagati per reati di tipo tributario l’amministratore delegato, Christophe Boustouller, e due manager. GIÀ NEL 2019 Storari aveva messo la Ceva, controllata dal gruppo francese Cma-Cgm della famiglia Saadé, in amministrazione giudiziaria per agevolazione colposa del caporalato. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

