Lancio di sassi sull’autostrada A4 | colpiti diversi mezzi che viaggiavano in direzione Milano

Martedì 10 marzo sull’autostrada A4, all’altezza del chilometro 85 vicino a Novara Est, alcuni veicoli in viaggio verso Milano sono stati colpiti da sassi lanciati sulla carreggiata. Diverse automobili e mezzi pesanti sono stati coinvolti nell’incidente. La polizia ha segnalato il fatto senza riferire di feriti o danni gravi. La situazione ha causato disagi al traffico sulla tratta interessata.

È successo sulla carreggiata in direzione Milano all'altezza del chilometro 85. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polstrada Alcuni mezzi che viaggiavano lungo l'autostrada A4 sono stati colpiti dal lancio di alcuni sassi. È successo nella giornata di martedì 10 marzo all'altezza del chilometro 85, nei pressi di Novara Est. Secondo le prime ricostruzioni, il raid ha causato danni significativi a due autoarticolati: un tir ha riportato lo sfondamento del parabrezza, mentre un secondo mezzo pesante ha subito gravi danni al vano motore. Nessuna persona è rimasta ferita, fortunatamente. Sul caso sono in corso indagini da parte degli agenti della polizia stradale.