Camion si ribalta in autostrada il carico di polli disperso sull' asfalto

Un camion si è ribaltato sull'autostrada, disperdendo il suo carico di polli sull'asfalto. La collisione ha causato traffico intenso e rallentamenti significativi in direzione sud. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e pulire l'area. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio e di seguire le indicazioni delle autorità.

Mattinata di traffico da incubo in autostrada a causa di un incidente che ha creato lunghe code in direzione sud. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.30 nel tratto tra i caselli di Riccione e Cattolica dell'A14 dove un camion a rimorchio, adibito al trasporto animali, si è improvvisamente.

ESCE DI STRADA E SI RIBALTA....INARRESTABILE TORINO. Un camion carico di riso è uscito di strada ribaltandosi nella tarda mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio, mentre percorreva via Busano a Valperga, è terminato nel parcheggio della zona industriale. - facebook.com facebook

Camion si ribalta, morto l'autista: chi era la vittima x.com

