Lanciano sassi contro le auto | il folle gioco di tre giovanissimi lecchesi sorpresi dai carabinieri

Tre ragazzi di tredici anni sono stati fermati dai carabinieri ad Usmate Velate mentre lanciavano sassi contro le auto in corsa. L’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo, avviato in risposta alle segnalazioni ricevute nelle ultime settimane. I giovani sono stati sorpresi mentre mettevano in atto questa dinamica, e sono stati identificati dalle forze dell’ordine.

Sassi contro le auto in corsa. L'ultima follia compiuta in Brianza porta la firma di tre giovanissimi: tre tredicenni sorpresi dai carabinieri a Usmate Velate, durante un servizio di controllo scattato dopo le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni.Lanciano sassi contro le autoI militari della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

