Lanciano sassi contro le auto | il folle gioco di tre 13enni sorpresi dai carabinieri in Brianza

Tre tredicenni sono stati sorpresi dai carabinieri a Usmate Velate mentre lanciano sassi contro le auto in corsa. L’episodio si è verificato durante un servizio di controllo, svolto in risposta alle numerose segnalazioni ricevute negli ultimi giorni. I giovani sono stati fermati e identificati sul posto. L'evento ha suscitato attenzione nella zona e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Sassi contro le auto in corsa. L'ultima follia che in Brianza porta la firma di tre giovanissimi: tre tredicenni sorpresi dai carabinieri a Usmate Velate, durante un servizio di controllo scattato dopo le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni.Lanciano sassi contro le autoI militari della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Articoli correlati Leggi anche: “Lanciano sassi contro le auto in corsa”, denunciati tre minorenni Lancia sassi contro un treno a Soresina, 14enne arrestato: la folle reazione contro i carabinieriEseguito un arresto presso lo scalo ferroviario di Soresina (Cremona), dove un ragazzo di 14 anni è stato fermato per minaccia, resistenza a pubblico... Una raccolta di contenuti su Lanciano sassi Temi più discussi: Bambini lanciano dal balcone vasi, sassi, coltelli, rifiuti e una bicicletta contro i passanti, poi aggrediscono i carabinieri. Il...; Napoli, fuoco, sassi e spranghe: baby gang terrorizza Santa Maria degli Angeli e Chiaia; Agguato al bus dei tifosi del Padova dopo il derby, gli ultras del Vicenza lanciano sassi contro i finestrini: un ragazzo ferito. La...; Baby bulli tirano sassi sulle finestre ed esasperano il quartiere: Vittime di giovani teppisti, abbiamo paura e siamo stanchi. Lanciano sassi contro le auto: il folle gioco di tre 13enni (sorpresi dai carabinieri) in BrianzaSassi contro le auto in corsa. L'ultima follia che in Brianza porta la firma di tre giovanissimi: tre tredicenni sorpresi dai carabinieri a Usmate Velate, durante un servizio di controllo scattato ... monzatoday.it Lanciano sassi contro le auto, identificati tre tredicenniTre ragazzini di 13 anni sono stati identificati dai carabinieri dopo aver lanciato sassi contro le auto di passaggio, per diversi giorni a Usmate Velate, in provincia di Monza. I militari li hanno ... ansa.it Lanciano sassi contro due autobus a Brindisi: vetrate dei mezzi in frantumi - News x.com "Ho letto nella pec chi è il nuovo capogruppo, e non c'è una motivazione". Panchina saltata per Gabriele Di Bucchianico nel gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, a Lanciano. L' "ex" capogruppo si toglie tutti i sassi (non sassolini) dalle scarpe: un fiume in - facebook.com facebook