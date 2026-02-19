Lancia sassi contro un treno a Soresina 14enne arrestato | la folle reazione contro i carabinieri

A Soresina, un 14enne ha lanciato sassi contro un treno, provocando panico tra i passeggeri e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La causa dell’episodio sembra essere un gesto impulsivo del ragazzo, che è stato rapidamente fermato dai Carabinieri intervenuti sul luogo. Durante l’arresto, il giovane ha opposto resistenza, urlando e cercando di fuggire. La scena si è svolta vicino alla stazione ferroviaria, dove i residenti hanno assistito increduli alla scena. Ora, il ragazzo si trova in caserma in attesa di ulteriori accertamenti.

Eseguito un arresto presso lo scalo ferroviario di Soresina (Cremona), dove un ragazzo di 14 anni è stato fermato per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere e attentato alla sicurezza dei trasporti. L’episodio si è verificato il 16 febbraio intorno alle 16.00, quando un gruppo di giovani è stato segnalato mentre lanciava sassi contro un treno in corsa, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Lancio di sassi contro un treno: un gesto che poteva avere gravi conseguenze Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato dopo che il numero di emergenza 112 ha ricevuto diverse segnalazioni riguardo la presenza di alcuni ragazzi intenti a compiere un gesto estremamente pericoloso presso la stazione ferroviaria di Soresina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

