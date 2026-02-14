Paliano Per vecchi dissapori lancia bottiglie incendiarie contro la casa degli zii I Carabinieri identificano e denunciano l’autore

Il 12 febbraio, un uomo di Paliano ha lanciato bottiglie incendiarie contro la casa degli zii a causa di vecchi dissapori. Le fiamme hanno danneggiato una finestra e parte del tetto, mettendo in pericolo anche i vicini. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno riconosciuto e denunciato l’autore dell’attacco.