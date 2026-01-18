Lancia bottiglie contro i veicoli parcheggiati denunciato

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026, un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla polizia in via Cecchi alla Foce per aver lanciato bottiglie contro veicoli parcheggiati. L’episodio ha causato danni ai mezzi e ha destato preoccupazione tra i residenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi del gesto e adottare le eventuali misure necessarie.

Un uomo di 44 anni è stato denunciato per danneggiamento dalla polizia nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 in via Cecchi alla Foce.Gli agenti sono intervenuti intorno a mezzanotte e mezza per fermare il soggetto, che, apparentemente senza motivo, stava lanciando bottiglie di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Incidente in via Porta di Mare, auto contro 4 veicoli parcheggiati: traffico in tilt Ruba tre catalizzatori da veicoli parcheggiati. Arrestato un 40enne

Il 29 dicembre, i carabinieri di Arce hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver rubato tre catalizzatori da veicoli parcheggiati. L’individuo, di origine campana e disoccupato, è stato fermato in flagranza di reato e ritenuto responsabile del furto aggravato. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto ai reati predatori nella zona. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. FOLLE INSEGUIMENTO NELLA NOTTE - Notte movimentata sui viali del lungomare: un uomo prima lancia bottiglie e distrugge gli arredi di un locale, poi investe un agente che finisce al pronto soccorso - facebook.com facebook Sassari, residenti disperati in via dei Gremi: «Minorenni ubriachi, schiamazzi e lanci di bottiglie» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.