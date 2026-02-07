Il Barcellona continua a spingere forte in campionato. I blaugrana hanno battuto il Maiorca 3-0, salendo a quattro punti di vantaggio sul Real Madrid. Yamal ha segnato ancora, portando i suoi a cinque partite di fila a rete. Domani i rivali del Real sfidano il Valencia al Mestalla.

Non si ferma Lamine Yamal, non si ferma il Barcellona. Il prodigio 18enne arriva a 5 partite di fila con gol e per la prima volta a 10 reti in Liga e i catalani battono 3-0 il Maiorca dormendo a +4 sul Real Madrid impegnato domani sera a Mestalla col Valencia (qui la classifica). Per la squadra di Flick 17 vittorie e una sconfitta nelle ultime 18 uscite in 4 competizioni. Flick ha fatto 5 cambi rispetto al successo in Copa del Rey con l’Albacete e dopo un inizio decisamente sofferto ha trovato la via della rete con Lewandowski (29’) e da lì non si è più guardato indietro. Per il polacco, oggi capitano, sangue freddo e classe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Barcellona e Lamine Yamal non si fermano più: 3-0 al Maiorca e +4 sul Real

Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona, è attualmente il giocatore più costoso al mondo, con una valutazione di 343 milioni di euro.

Lamine Yamal INSANE Goal vs Oviedo 3-0! Barcelona Magic 2026

