L' allevamento di galline i supermercati la scuola materna | i casi più grossi di lavoro nero accertati a Palermo

A Palermo sono stati scoperti diversi casi di lavoro nero in settori come l’allevamento di galline, i supermercati e le scuole materne. In un allevamento di galline da uova, alcuni lavoratori hanno svolto molte ore in più rispetto a quelle registrate, senza ricevere compensi per gli straordinari o i giorni festivi. Le indagini hanno evidenziato irregolarità che coinvolgono diverse attività commerciali e istituzionali.

In un'azienda di allevamento di galline da uova, diversi dipendenti lavoravano molte più ore di quelle registrate, senza vedersi riconosciuti di conseguenza né gli straordinari né i festivi. Una catena di supermercati, invece, fruiva indebitamente della cassa integrazione e dell'opera di.