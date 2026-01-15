Sos dall’allevamento dei maiali | Casi di cannibalismo tra animali

Greenpeace denuncia le condizioni degli allevamenti intensivi, evidenziando casi di cannibalismo, infestazioni e maltrattamenti tra gli animali. La proposta di legge

Greenpeace lancia la proposta di legge " Stop allevamenti intensivi " dal sito ufficiale e parte, diffondendo, la denuncia di "Aggressioni e casi di cannibalismo tra animali, infestazioni di ratti e carcasse abbandonate, maiali feriti e in sofferenza a Scortichino di Bondeno – denuncia Greenpeace Italia – in un allevamento intensivo di proprietà della Società Cascone, importante fornitore dell’azienda Pellegrina di proprietà del Gruppo Veronesi ". Nel novembre scorso, a seguito di un esposto di Greenpeace e dopo un’ispezione dei Nas, l’indagine ’Dietro le sbarre’, aveva portato al sequestro di una struttura legata a Veronesi operante nel mantovano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

