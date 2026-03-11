Il lavoro nero in agricoltura e gli impieghi fittizi nelle scuole paritarie | i casi più grossi accertati a Catania

A Catania sono stati scoperti casi di lavoro nero nel settore agricolo, con un’azienda di allevamento di galline da uova che impiegava dipendenti che lavoravano molte più ore di quelle registrate, senza ricevere compensi per straordinari o festività. Inoltre, sono stati verificati impieghi fittizi nelle scuole paritarie, dove alcuni lavoratori risultavano iscritti senza svolgere effettivamente le attività.

In un'azienda di allevamento di galline da uova, diversi dipendenti lavoravano molte più ore di quelle registrate, senza vedersi riconosciuti di conseguenza né gli straordinari né i festivi. Una catena di supermercati, invece, fruiva indebitamente della cassa integrazione e dell'opera di.

