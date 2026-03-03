Guerra in Medio Oriente anche in Italia allerta massima | il Viminale innalza la vigilanza su 28.000 obiettivi sensibili

Il Viminale ha alzato la sorveglianza su 28.000 obiettivi sensibili in Italia a causa della guerra in Medio Oriente. L’innalzamento delle misure di sicurezza riguarda diverse zone e infrastrutture, con un’attenzione particolare alle aree considerate a rischio. L’operazione mira a prevenire eventuali minacce provenienti dal conflitto in corso nella regione. La decisione è stata presa in risposta alla situazione internazionale in evoluzione.

Lo scontro in corso in Medio Oriente aumenta il rischio di un’escalation in Europa e anche sul territorio italiano. Già poco dopo l’inizio dell’operazione “Furia epica” condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran, i grandi ayatollah Hossein Nouri Hamedani e Naser Makarem Shirazi hanno lanciato fatwa in cui si invitano i musulmani di tutto il mondo a vendicare l’uccisione di Ali Khamenei. Stamattina, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha annunciato che la guerra in Iran potrebbe estendersi in Europa. Il Viminale ha quindi disposto l’innalzamento della vigilanza attorno a obiettivi sensibili, dai luoghi di culto alle ambasciate, fino alle infrastrutture critiche. 🔗 Leggi su Panorama.it

Guerra in Iran, allerta massima in Italia: quali sono i 28mila obiettivi sensibili indicati da Matteo Piantedosi"Alla luce degli sviluppi internazionali, il Ministero dell'Interno ha deciso di rafforzare le misure di sicurezza su tutto il territorio nazionale".

Allerta in Italia dopo gli attacchi in Iran: oltre 28mila obiettivi sensibili sotto vigilanzaL'innalzamento della tensione internazionale dopo i raid contro l'Iran ha portato a un rafforzamento immediato delle misure di sicurezza in Italia.

