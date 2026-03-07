Guerra in Medio Oriente Giorgia Meloni annuncia attivazione misure per contenere i prezzi del carburante
Il governo italiano sta introducendo nuove misure per ridurre i costi del carburante, come annunciato dalla Presidente del Consiglio. Le iniziative sono volte a contenere le spese energetiche di famiglie e imprese, in risposta alla volatilità dei mercati internazionali. La decisione arriva in un momento di tensioni in Medio Oriente, che hanno influenzato il mercato globale dell’energia.
Il Governo italiano punta a ridurre il peso dei costi del carburante su famiglie e imprese. Lo ha annunciato oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, spiegando che sono in attivazione interventi mirati per alleggerire le spese energetiche, in un contesto di mercato internazionale instabile. La misura rientra in un più ampio impegno dell’esecutivo per sostenere l’economia nazionale e garantire la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
I prezzi del carburante volano con la crisi in Medio Oriente: il diesel (servito) supera i 2 euroFirenze, 2 marzo 2026 – La crisi in Medio Oriente si riflette immediatamente sui carburanti, anche in Toscana.
Il conflitto in Iran e Medio Oriente fa volare i prezzi del carburante: a Bari oltre 2 euro al litroValori incrementati nel giro di pochi giorni: il gasolio in modalità servito è venduto anche a 2,2 euro.
Guerra in Medio Oriente. Meloni: “al lavoro anche per ridurre i costi del carburante”
