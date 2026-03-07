Guerra in Medio Oriente Giorgia Meloni annuncia attivazione misure per contenere i prezzi del carburante

Il governo italiano sta introducendo nuove misure per ridurre i costi del carburante, come annunciato dalla Presidente del Consiglio. Le iniziative sono volte a contenere le spese energetiche di famiglie e imprese, in risposta alla volatilità dei mercati internazionali. La decisione arriva in un momento di tensioni in Medio Oriente, che hanno influenzato il mercato globale dell’energia.