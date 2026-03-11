L’allenamento a Torre Boldone il prepartita con birra a Daste e la cena a Stezzano | il mondo Bayern a Bergamo

A poche ore dall'inizio di un ottavo di finale di Champions League, il presidente del Bayern Monaco si trova a Bergamo e decide di fare una passeggiata nel centro della città. Nel giorno in cui i giocatori del Bayern si allenano a Torre Boldone, alcuni si concedono un momento di relax con una birra a Daste, mentre altri cenano a Stezzano, creando un clima che unisce la routine sportiva a momenti di vita quotidiana.

Bergamo. Capita che, a quattro ore dal fischio d’inizio di un ottavo di finale di Champions League, il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer scelga di farsi una passeggiata in solitaria nel centro di Bergamo. Senza scorta, senza auto di servizio — anche se le Audi della società sono visibili un po’ in tutta la città, con particolare concentrazione a palazzo Santo Spirito. E poi capita che in città e nell’hinterland si tengano eventi collaterali alla partita organizzati dalla stessa società con centinaia di invitati. Benvenuti nel mondo bavarese, verrebbe da dire. Un mondo di cui Bergamo ha avuto un assaggio nella giornata di martedì 10 marzo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

