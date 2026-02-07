Comuni montani tra novità ed esclusioni Scandella PD | Fuori Villa di Serio e dentro Torre Boldone? Evitabile

La decisione di escludere Villa di Serio e inserire Torre Boldone nell’elenco dei comuni montani ha fatto discutere. Durante la riunione straordinaria, le due località sono state al centro di un confronto acceso tra i rappresentanti regionali. Il sindaco di Villa di Serio ha definito la scelta evitabile, sottolineando come questa possa influire sui servizi e sulle risorse di entrambe le comunità. La questione diventa ora un nodo da sciogliere, con le amministrazioni locali che si preparano a chiedere chiarimenti e possibili modifiche.

Fuori Villa di Serio, dentro Torre Boldone. È la novità nell’elenco dei comuni montani decisa nella seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Unificata degli scorsi giorni. Una decisione che ha sollevato diverse perplessità. “La riforma era stata annunciata come l’occasione per premiare la montanità di quei Comuni che negli ultimi anni avevano sofferto di più, ma l’esito non rispecchia minimamente quell’obiettivo. Pensiamo alla bergamasca: esce dall’elenco dei comuni montani Villa di Serio ed entra Torre Boldone.”. Il giudizio del consigliere regionale del Pd Jacopo Scandella sulla proposta del Ministro Calderoli è netto: “Per avere una revisione fatta così, si poteva tranquillamente fare a meno di farla.🔗 Leggi su Bergamonews.it

