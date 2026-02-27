Pechino e Londra hanno chiesto alle loro nazioni di allontanarsi dall'Iran, mentre l'Aiea ha comunicato che nel sito di Isfahan si trova uranio arricchito al 60%. La Cina ha intensificato i suoi monitoraggi sulle attività delle forze statunitensi nella regione. L'Aiea ha anche specificato ulteriori dettagli riguardo le attività nucleari nel paese mediorientale.

Una parte dell'uranio iraniano più altamente arricchito, vicino al livello necessario per uso militare, è stata stoccata in un'area sotterranea del sito nucleare di Isfahan, secondo quanto riferito dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in un rapporto confidenziale inviato venerdì agli Stati membri e visionato da Reuters che ne dà conto. È la prima volta che l'organismo di controllo nucleare dell'Onu indica il luogo di conservazione dell'uranio arricchito fino al 60% di purezza, un livello vicino al 90% necessario per la produzione di armi nucleari. L'ingresso del complesso di tunnel sarebbe stato colpito a giugno da attacchi militari statunitensi e israeliani, ma secondo fonti diplomatiche l'impianto appare in gran parte intatto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Pechino e Londra: "Via dall'Iran". L'Aiea: "Nel sito di Isfahan uranio arricchito al 60%"| E la Cina spia i movimenti delle forze Usa

Iran, la Cina spia i movimenti delle forze Usa | Pechino e Londra: "Via da Teheran". L'Aiea: "Nel sito di Isfahan uranio arricchito al 60%"C’è un osservatore che segue con interesse il dispositivo militare Usa nel Golfo: è la Cina.

Iran, la Cina spia i movimenti delle forze Usa (e pubblica le foto satellitari) Pechino ai suoi cittadini: «Via il prima possibile da Teheran»C’è un osservatore che segue con interesse il dispositivo militare Usa nel Golfo: è la Cina.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Essere volontario è come viaggiare: ti apre la mente, ti cambia. Il racconto di Giuseppe Li di Team26; Olimpiadi a Roma, gli esempi di Londra e Parigi migliorate grazie ai Giochi: nuovi trasporti e ciclabili; Il piano Starmer per rilanciare la Borsa di Londra: allenta le regole e apre a Pechino; Il comando dell'oro mondiale prova a prenderlo la Cina.

Il governo Starmer cede con Pechino e approva la mega ambasciataLondra si prepara ad approvare la nuova sede diplomatica cinese nella capitale, alla Royal Mint, nonostante pressioni, minacce e un crescente allarme sulla penetrazione di Pechino nel sistema politico ... ilfoglio.it

Londra guarda a Pechino: Starmer da Xi e il messaggio (indiretto) a WashingtonIl premier britannico Keir Starmer incontra Xi Jinping e rilancia un partenariato strategico con la Cina. Una mossa che pesa sui rapporti già tesi con l’amministrazione Trump, tra Nato, dazi e nuove ... panorama.it

DAL CANOTTAGGIO ALLA DIREZIONE DI RAI SPORT Marco Lollobrigida, tra gli storici commentatori del canottaggio in Rai con presenza alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012, assume la direzione ad interim di RaiSport Leggi la news - facebook.com facebook