L’AI ci fa davvero lavorare di meno?

Un'azienda ha deciso di mettere a disposizione l'intelligenza artificiale ai suoi dipendenti, ma invece di ridurre il carico di lavoro, la situazione è peggiorata. La settimana scorsa, i dipendenti si sono trovati a dover gestire più compiti e a rispondere a un maggior numero di email, senza che l'uso dell'AI portasse benefici concreti. La scelta di offrire lo strumento senza imporne l'uso ha portato a risultati sorprendenti e inaspettati.

Tra aprile e dicembre del 2025 due ricercatrici dell’università della California Berkeley hanno condotto uno studio in un’azienda tecnologica californiana di circa 200 dipendenti. Volevano valutare se e come la progressiva diffusione di strumenti popolari basati sull’intelligenza artificiale generativa, come i chatbot, avrebbe cambiato le abitudini di lavoro. Dai primi risultati, parte di una ricerca ancora in corso, è emerso che usare l’AI aveva semplificato e velocizzato molti compiti dei dipendenti, ma nel complesso aveva aumentato il tempo che dedicavano al lavoro senza nemmeno accorgersene. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Lavorare con l’AI non significa lavorare di meno

