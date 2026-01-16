Inalca esuberi congelati a Reggio Emilia | chiesti altri sei 6 mesi di cassa integrazione per i 164 lavoratori

Inalca di Reggio Emilia ha chiesto un’ulteriore estensione di sei mesi della cassa integrazione per i 164 lavoratori coinvolti. La società ha deciso di congelare gli esuberi, puntando su percorsi di formazione, ricollocazione in altre divisioni del gruppo, come i ristoranti Roadhouse, e assorbimenti tra i dipendenti di altri stabilimenti. La situazione richiede attenzione, mentre si cercano soluzioni per garantire continuità occupazionale e stabilità aziendale.

Reggio Emilia, 176 gennaio 2026 – Retromarcia Inalca: scivoli di uscita, formazione e ricollocazione in altre branche del gruppo come i ristoranti Roadhouse, assorbimento tra le maestranze in forza in altri stabilimenti. I 164 non sono una zavorra ma persone da ricollocare. Dimenticatevi una rinascita del polo produttivo di viai Due Canali in un’altra sede reggiana dopo il devastante incendio all’amianto - c’è un’inchiesta aperta dalla Procura per rogo doloso - che nel febbraio 2025 ha aperto una voragine a due passi dall’Esagono. L'incendio all'Inalca di Reggio Emilia, il video dall'alto Cosa dice l’accordo quadro per i 164 dipendenti Inalca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

