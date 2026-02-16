Cosa è successo a Malinin dopo la caduta alle Olimpiadi Invernali | Il crollo era inevitabile

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la caduta alle Olimpiadi Invernali, Malinin ha raccontato su Instagram che il suo crollo era inevitabile. La causa, secondo lui, è il peso delle aspettative e delle pressioni accumulate nel tempo. Ha pubblicato un video e una lettera in cui spiega che la fatica mentale e fisica lo hanno portato a un punto di rottura, evidenziando come anche i migliori atleti possano arrivare al limite.

Malinin, il dio dei quadrupli, ha affidato a Instagram un video e una lettera in cui spiega cosa gli sta succedendo: "Tutto si accumula, con il risultato di un inevitabile crollo".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Sofia Goggia, caduta choc alle Olimpiadi invernali: pubblico italiano gelato, cosa è successo

La discesa di Sofia Goggia si è conclusa con una caduta spettacolare, lasciando il pubblico italiano senza parole.

Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta alle Olimpiadi, il chirurgo: “Tre interventi, paziente esemplare”

Lindsey Vonn si trova ancora in ospedale dopo la caduta alle Olimpiadi di Pechino, e il chirurgo che l’ha operata afferma che ha subito tre interventi e si è comportata come una paziente esemplare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cosa è successo alla manifestazione di Askatasuna a Torino; Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche e Giorgia Meloni interviene. Cosa è successo; Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato: cosa è successo; Il raid notturno, le case svaligiate, poi la tragedia: cosa è successo a Policiano, dove un ladro è morto dissanguato impigliandosi in una rete durante la fuga.

cosa è successo aLe urla di Chiellini e Comolli a La Penna, la lite Spalletti-Ferri e le parole su Marotta: cosa è successo nel tunnel di San SiroFucking disgrace, Non esiste al mondo: cosa è successo nel tunnel di San Siro durante l'intervallo di Inter-Juventus ... ilfattoquotidiano.it

cosa è successo aChi ha vinto Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti e cosa è successo nella puntata del 15 febbraioMatteo, 24 anni, è il vincitore dell'undicesima puntata di Chi vuol essere milionario? andata in onda domenica 15 febbraio ... fanpage.it