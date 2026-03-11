Aaron ucciso | gettato da un’auto in corsa dai ladri

Un barboncino di nome Aaron è stato rapito e ucciso a Brescia, nella zona residenziale di Via Gian Franco Omassi. Secondo quanto si è appreso, il cane è stato gettato da un’auto in corsa dai ladri, che poi sono fuggiti senza lasciare tracce. La polizia sta indagando sull’episodio, che ha scosso la comunità locale.

Un barboncino di nome Aaron è stato rapito e ucciso a Brescia, nella zona residenziale di Via Gian Franco Omassi. La morte dell’animale è avvenuta dopo essere stato lanciato da un veicolo in movimento, mentre una banda di ladri operava nel quartiere Lamarmora. L’evento si è verificato domenica sera, quando il cane, appartenente alla signora Viola Sandrini, si è allontanato dalla padrona per pochi istanti. Il silenzio improvviso del piccolo ha segnato l’inizio della tragedia, conclusasi con la conferma della morte dell’animale presso la clinica veterinaria di Rezzato. La proprietaria ha reso pubblica la vicenda chiedendo giustizia, mentre le indagini sono già in corso dopo la denuncia presentata dalla famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

