Due giovani sono stati arrestati nelle ultime ore dopo aver commesso due furti distinti. Un ragazzo è stato sorpreso mentre cercava di rubare profumi in un negozio, mentre un altro è stato fermato dopo aver tentato di scassinare un’auto. La polizia di Stato ha portato a termine entrambi gli interventi, che si sono svolti in rapida successione.

Due furti in poche ore, due ragazzi in manette. L'altro la polizia di Stato – (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura) – ha arrestato un italiano del 1996 per tentato furto di auto al parcheggio dell'esercizio commerciale Iper la Grande I di via della Guerrina e una donna cilena, classe 1999, per il furto di un profumo alla Rinascente di via Italia. Tutto inizia alle 10 40, quando alla sala operativa della Questura arriva una chiamata in cui si segnala che un uomo si sta aggirando con fare sospetto tra le auto del parcheggio del supermercato di via della Guerrina. Inviate immediatamente le Volanti sul posto, gli equipaggi trovano un ragazzo che sta armeggiando vicino a una Fiat Punto, utilizzando degli arnesi da scasso per aprirne la portiera.

Ladra di profumi e topo d'auto. Due in manette

