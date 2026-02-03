Oltre 200 grammi di cocaina in auto dall’Umbria alla Valtiberina | due in manette

Da corrieretoscano.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato due persone con oltre 200 grammi di cocaina nascosta nell’auto. I controlli sono stati fatti lungo la strada tra l’Umbria e la Valtiberina, nel territorio di Monterchi. Gli agenti hanno fermato un’auto sospetta e, durante la perquisizione, hanno trovato la droga. Ora i due sono in manette, mentre le indagini continuano per capire se ci siano altri coinvolti.

MONTERCHI – Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Valtiberina, in provincia di Arezzo. I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno arrestato due uomini, residenti in provincia di Perugia, per detenzione ai fini di spaccio, sequestrando oltre 200 grammi di cocaina. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo alla circolazione stradale a Monterchi. I militari dell’Arma hanno fermato una vettura con a bordo le due persone. Il comportamento particolarmente nervoso dei due, ha indotto i carabinieri ad approfondire il controllo, mediante perquisizione veicolare e personale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

