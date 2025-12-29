Beccati con soldi e droga in auto due finiscono in manette
Durante un normale controllo di routine, due uomini sono stati arrestati dal commissariato di Marcianise per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di denaro e droga. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona, contribuendo alla sicurezza pubblica. Gli uomini sono stati posti in custodia in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.
