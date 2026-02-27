L’eccellenza mediterranea approda a Verona | Il Premio Olio delle Sirene protagonista al Sol Expo

Dal 1° al 3 marzo 2026, il Sol Expo – The Olive & Oil Trade Show si svolgerà a Verona, portando in città il Premio “Olio delle Sirene.” L’evento si concentra sull’olio d’oliva, attirando appassionati e professionisti del settore. Per tre giorni, la fiera sarà il centro di incontri, degustazioni e scambi legati a questo prodotto tipico del Mediterraneo.

Dal 1° al 3 marzo 2026, il Sol Expo – The Olive & Oil Trade Show ospita un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i professionisti dell'olio d'oliva. Il Premio Sorrento "Olio delle Sirene", promosso dall' Ews – European Workshop Sorrento, porta a Verona la qualità e la tradizione dell'oro giallo mediterraneo, consolidando il suo ruolo di riferimento nella promozione della cultura olearia internazionale. Masterclass e degustazioni guidate. Allo spazio espositivo, i visitatori potranno scoprire una selezione dei migliori oli italiani e dei Paesi partner dell'iniziativa: Croazia, Slovenia, Turchia e Grecia. Il momento clou della manifestazione sarà la MasterClass degli oli finalisti, lunedì 2 marzo dalle 17 alle 18:00 presso l'Area Tasting 1.