Il Premio Olio delle Sirene protagonista al SOL EXPO 2026

Al SOL EXPO 2026 di Verona, il Premio “Olio delle Sirene” è stato al centro dell’attenzione, attirando l’interesse di produttori e appassionati di olio d’oliva. L’EWS – European Workshop Sorrento ha confermato la propria presenza in questa importante fiera dedicata al settore oleario, consolidando il suo ruolo nella promozione della cultura e delle eccellenze italiane nel mercato internazionale dell’olio.

In occasione del prestigioso SOL EXPO (The Olive & Oil Trade Show) di Verona, l'EWS – European Workshop Sorrento riconferma il proprio ruolo centrale nella promozione della cultura olearia internazionale. Dal 1° al 3 marzo, il Premio Sorrento "Olio delle Sirene" sarà presente in fiera per celebrare la qualità dell'oro giallo e favorire il dialogo tra i principali produttori dell'area mediterranea. Presso lo spazio espositivo, i visitatori potranno scoprire una selezione d'eccellenza dei migliori oli nazionali e delle produzioni provenienti dai Paesi partner dell'iniziativa: Croazia, Slovenia, Turchia e Grecia.