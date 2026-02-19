Didacta Italia 2026 dall’11 al 13 marzo a Firenze Omaggio a Collodi e Pinocchio Focus su maturità Indicazioni e innovazione

Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che dall’11 al 13 marzo 2026 si svolgerà a Firenze la tredicesima edizione di Didacta Italia, presso la Fortezza da Basso. La manifestazione onorerà Collodi e Pinocchio, con eventi dedicati alla letteratura e all’innovazione scolastica. Organizzata da Firenze Fiera e supportata da INDIRE e dal MIM, l’evento si concentrerà su temi come la maturità, le nuove indicazioni e le strategie per migliorare l’apprendimento. La partecipazione di insegnanti e studenti sarà al centro della tre giorni.

Con nota del 18 febbraio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica che dall'11 al 13 marzo 2026 si terrà a Firenze, presso la Fortezza da Basso, la tredicesima edizione di "Didacta Italia", promossa da Firenze Fiera con il coordinamento scientifico di INDIRE e la collaborazione del MIM.