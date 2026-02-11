Nessuno tocchi quegli alberi sono pericolosi uno è già caduto | scontro sui pini di Lugnano in Teverina

A Lugnano in Teverina si infiamma il dibattito sui pini lungo la strada. Alcuni residenti chiedono di abbatterli, perché considerati pericolosi e già responsabili di un albero caduto. Altri invece si oppongono, sottolineando il valore storico e ambientale di quegli alberi. La discussione resta aperta, mentre le autorità valutano come intervenire senza danneggiare troppo il paesaggio.

L’ordinanza dell’amministrazione comunale per l’abbattimento delle piante in via Roma e l’intervento del Grig dopo le segnalazioni dei cittadini “Siamo pienamente consapevoli del valore storico e ambientale di questi alberi e dispiaciuti per il loro decadimento. Allo stesso tempo, però, non si possono ignorare i rischi concreti che la situazione comporta, sia per i pedoni sia per gli automobilisti. In quel tratto di strada il transito è diventato estremamente difficoltoso, costringendo gli utenti a continue e pericolose manovre per evitare ostacoli e criticità. La pericolosità è stata ampiamente documentata nelle relazioni e nelle perizie redatte dai tecnici e dagli esperti incaricati”.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Pini Lugnano in Teverina

Lo scorso 8 gennaio a Lugnano in Teverina si è svolto un incontro pubblico dedicato alla sicurezza stradale, organizzato dal Comune con la partecipazione della Polizia Stradale di Orvieto e del capo di gabinetto della Provincia di Terni, Raffaello Federighi.

Nella giornata di giovedì, lungo viale Romagna a Lido di Savio, sono stati abbattuti nove pini, secondo quanto denuncia il gruppo ambientalista

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pini Lugnano in Teverina

