La Toscana si conferma protagonista nell’export italiano, contribuendo al totale di 643 miliardi di euro raggiunto nel 2025. Le esportazioni italiane sono cresciute del 3,3% rispetto all’anno precedente, evidenziando un andamento positivo nel settore. Il dato complessivo include le performance di diverse regioni, con la Toscana che si distingue come uno dei principali motori economici del Paese.

Le esportazioni italiane chiudono il 2025 con una crescita complessiva del 3,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un valore di 643 miliardi di euro. Un risultato positivo che però nasconde dinamiche territoriali profondamente differenziate. Il quarto trimestre, inoltre, si chiude in chiaroscuro, con quasi tutte le aree del Paese in flessione congiunturale. Il Centro cresce, male le Isole. Nel 2025 la crescita dell’ export nazionale in valore è la sintesi di dinamiche territoriali differenziate: Centro: +13,2%;. Sud: +3,2%;. Nord-ovest: +2,3%;. Nord-est: +2,0%;. Isole: -11,0%.. A trainare il risultato annuale è soprattutto il Centro Italia, che registra un forte aumento del +13,2% rispetto al 2024, portando le esportazioni dell’area a 131,5 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La Toscana traina l’export italiano, raggiunti 643 miliardi di euro a livello nazionale

Articoli correlati

Export italiano al top nel 2025: 643 mld€ e crescita inattesa nonostante tensioni globali. Superata Germania e Francia.L’Export Italiano Volava nel 2025: 643 Miliardi di Euro e un Trend che Sfida le Tensioni Globali L’export italiano ha chiuso il 2025 con un risultato...

Il settore agroalimentare in Italia vale 67 miliardi: export Made in Italy traina economia e lavoroSecondo quanto emerge dal report AgriMercati di ISMEA, nei primi undici mesi del 2025 le esportazioni agroalimentari hanno registrato una crescita...

Una selezione di notizie su Toscana traina

Discussioni sull' argomento L’olio extravergine traina il turismo del gusto; Tirreno C.T. e Balnearia, turismo e ospitalità: record in Italia nel 2025 traina l’enogastronomia; Dai box di CrossFit alle wellness city: perché stanno aprendo così tante palestre – Il caso della Piana lucchese; Asd Terranuova Traina: Gabriele Fantoni chimato in nazionale Serie D.

L’oro di Arezzo traina la Toscana: Ma i prezzi sono incontrollabiliIl distretto vanta 3,6 miliardi di export, oltre il 37% del totale nazionale. E ora c’è la fiera di Vicenza Il navigatore del distretto orafo fa rotta su Vicenza. Cinque giorni nel quartier generale ... lanazione.it

L’ #olio extravergine traina il #turismo del gusto: Toscana e Puglia in testa x.com

Toscana, Livorno, terrazza Mascagni Alessandra, sasetta65 by instagram - facebook.com facebook