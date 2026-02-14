Export italiano al top nel 2025 | 643 mld€ e crescita inattesa nonostante tensioni globali Superata Germania e Francia

Nel 2025, l’export italiano ha raggiunto un record di 643 miliardi di euro, grazie alla domanda crescente dall’estero e alla ripresa dei mercati asiatici. Nonostante le tensioni internazionali e le incertezze economiche, le aziende italiane hanno aumentato le vendite all’estero, superando Germania e Francia. Questo risultato sorprende, considerando le difficoltà globali che hanno colpito molti settori.

L'Export Italiano Volava nel 2025: 643 Miliardi di Euro e un Trend che Sfida le Tensioni Globali. L'export italiano ha chiuso il 2025 con un risultato storico: 643 miliardi di euro, segnando una crescita del 3,3% rispetto all'anno precedente. Questo successo, confermato da dati preliminari Eurostat, posiziona l'Italia in una posizione di forza nel panorama commerciale europeo, superando la performance di Francia, Germania e Spagna in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni e barriere commerciali. Il dato conferma una resilienza del tessuto produttivo italiano che continua a sorprendere.🔗 Leggi su Ameve.eu L'economia sale nonostante gli scenari globali. Bene l'export L'economia dell'Emilia-Romagna chiude il 2025 con numeri in aumento, anche se l'incertezza internazionale continua a pesare sulle previsioni. Casse di previdenza private, patrimonio a € 125,1 mld (+9,8%) nel 2024 e investimenti per € 48,1 mld, settore in crescita di € 53,2 mld (+5,7% annuo)