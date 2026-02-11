Al cimitero di Dusino San Michele danneggiata la tomba del piccolo Emanuele Negro

Un atto di vandalismo ha preso di mira il cimitero di Dusino San Michele, in provincia di Asti. Ignoti hanno danneggiato la tomba di Emanuele Negro, il bambino di quattro anni morto nel 2012. Hanno rotto la statua che la decorava, lasciando tutti scioccati. La famiglia è sotto shock e chiede che venga fatta chiarezza subito.

Un atto di vandalismo ha colpito il cimitero di Dusino San Michele, in provincia di Asti. Ignoti hanno danneggiato la tomba del piccolo Emanuele Negro, scomparso prematuramente all'età di quattro anni nel 2012, diveltando la statua che la adornava. L'episodio, denunciato dai genitori alle forze dell'ordine, ha destato sgomento nella comunità locale e sollevato interrogativi sulle motivazioni di un gesto così crudele. La scoperta è avvenuta nella mattinata del 7 febbraio, quando la madre di Emanuele ha trovato la statua di marmo, alta circa 120 centimetri e dal peso considerevole, divelta dal suo piedistallo e gettata a terra.

