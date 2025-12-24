L’attacco ti fa vendere i biglietti, ma la difesa ti fa vincere le partite. Proverbio vecchio come il mondo che però non fa una piega ed è perfetto per la Pallacanestro Reggiana. Non è un caso che il successo con Trento che ha sbloccato i biancorossi dopo 8 sconfitte sia arrivato grazie al lavoro in retroguardia. Concedendo appena 68 punti alla Dolomiti Energia (prima di domenica ne segnava 85 di media.) Barford e compagni hanno infatti realizzato la loro miglior prestazione difensiva in A, superando anche l’esordio con Udine (71 punti subiti). Se poi facciamo un’analisi più approfondita, aggiungendo anche le partite di Fiba Europe Cup, emerge un dato incontrovertibile e che spiega molto bene il vero dna di una squadra che – per troppe settimane – è rimasta a metà del guado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È la difesa la vera arma letale dell’Una Hotels

