Caravaggio | 30 milioni per il ritratto di Maffeo Barberini

Lo Stato italiano ha acquistato il Ritratto di monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni di euro. L’opera, attribuita al pittore, rappresenta una figura religiosa e fa parte di un'importante collezione pubblica. La transazione è stata confermata nelle ultime ore, rendendo il quadro ora di proprietà dello Stato. La vendita completa un percorso di acquisizione di opere di grande valore artistico.

Lo Stato italiano ha acquisito il Ritratto di monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio per la cifra di 30 milioni di euro. L’atto d’acquisto è stato firmato oggi, martedì 10 marzo 2026, presso la sede del ministero della Cultura. L’opera, precedentemente custodita in una collezione privata, diventerà patrimonio nazionale e sarà assegnata stabilmente alle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. La transazione segna un investimento record per l’arte italiana, inserendosi in un progetto più ampio di rafforzamento del patrimonio culturale. Il capolavoro che cambia padrone. Un quadro del maestro lombardo esce dalla sfera privata per entrare nella storia pubblica dell’arte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caravaggio: 30 milioni per il ritratto di Maffeo Barberini Articoli correlati Lo Stato compra "Ritratto di Maffeo Barberini" di Caravaggio, Giuli firma per 30 milioni di euro: "Capolavoro"Lo Stato italiano ha comprato il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio, uno “straordinario capolavoro, di eccezionale importanza” secondo il... L’Italia acquista il Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni di euroRoma, 10 marzo 2026 - L'acquisizione del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio da parte dello Stato italiano è stata conclusa per la... Aggiornamenti e notizie su Maffeo Barberini Temi più discussi: Sanità, vertice al ministero sul deficit da 360 milioni in Puglia: l’incubo dell’aumento delle tasse; Nuovi tram, arrivato dalla Spagna il primo esemplare di Urbos: sui binari entro l’estate; Sanità, opposizioni all’attacco: Poca trasparenza sui conti; Rimborsi più alti alla sanità privata. Ok dalla Consulta. L’Italia acquista il Maffeo Barberini di Caravaggio per 30 milioni di euroUno tra i maggiori esborsi dello Stato italiano per l’acquisto di un’opera. Nel ristretto corpus delle opere attribuite con certezza al Merisi - circa 65 dipinti in tutto il mondo - i ritratti certi s ... quotidiano.net Lo Stato compra Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio, Giuli firma per 30 milioni di euro: CapolavoroLo Stato italiano ha acquistato il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio: annuncio del ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli. virgilio.it Oggi al Ministero della Cultura è stato firmato l'acquisto, per 30 milioni di euro, del "Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini" di Caravaggio, che entrerà nelle collezioni di Palazzo Barberini. x.com IL MINISTERO DELLA CULTURA ACQUISTA #CARAVAGGIO PER 30 MILIONI DI EURO Oggi al Ministero della Cultura è stato firmato l'acquisto, per 30 milioni di euro, del "Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini" di #Caravaggio, che entrerà nelle collezioni di - facebook.com facebook