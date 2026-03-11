La Spagna revoca l' ambasciatrice in Israele

Il governo spagnolo ha deciso di revocare l’ambasciatrice in Israele, Ana Salomon, che era in carica dal 2021. La diplomatica era stata richiamata a consultazioni nel settembre 2025. Questa decisione arriva dopo tensioni diplomatiche con il governo israeliano, tra cui il riconoscimento dello Stato di Palestina effettuato a aprile. La revoca ufficiale segna un passo importante nelle relazioni tra i due paesi.

