Gaza senza aiuti | Israele revoca le licenze a 37 organizzazioni umanitarie
Dal 1° gennaio, Israele ha revocato le licenze a 37 organizzazioni umanitarie operanti a Gaza, imponendo nuove regole di registrazione più restrittive. Questa decisione potrebbe compromettere l'assistenza internazionale nei Territori palestinesi, in un contesto di crescenti bisogni e di accuse che, al momento, mancano di prove concrete. La situazione rischia di peggiorare la già critica condizione della popolazione locale.
Dal 1° gennaio decine di ong internazionali dovranno fermare le attività nei Territori palestinesi. Regole di registrazione più rigide, accuse senza prove e criteri politici rischiano di svuotare l'assistenza proprio mentre i bisogni restano enormi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
