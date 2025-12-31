Israele mette al bando 37 Ong Condanna di Ue e Onu Hamas | La revoca delle licenze a Gaza è criminale
Israele ha deciso di vietare l’attività di 37 organizzazioni non governative, suscitando condanne da parte dell’UE e dell’ONU. Secondo le autorità israeliane, queste ONG non rispettano le nuove normative applicate ai gruppi umanitari. Hamas critica la misura, definendola criminale. Diversi paesi hanno esortato Israele a riconsiderare il provvedimento, che esclude l’Italia dalle richieste di revisione.
I funzionari dello Stato ebraico: «Non rispettano le nuove regole per i gruppi umanitari». Gli appelli (senza l'Italia) di diversi Paesi perché il provvedimento venga rivisto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Israele mette al bando 37 Ong a Gaza. La condanna di Ue e dell'Onu. Hamas: «La revoca delle licenze è criminale»
Leggi anche: Israele mette al bando 37 Ong a Gaza. La condanna dell'Ue e dell'Onu. Hamas: «La revoca delle licenze è criminale»
Gaza, Israele mette al bando 37 ong dal 1 gennaio - Sono 37 le ong interessate dal bando a operare nella Striscia di Gaza a partire da domani, 1 gennaio 2026, "dal momento che rifiutano di fornire l'elenco dei loro dipendenti palestinesi", come invece ... adnkronos.com
Israele mette al bando 37 Ong. L'allarme degli addetti: «Grave impatto sulla popolazione di Gaza» - I funzionari dello Stato ebraico: «Non rispettano le nuove regole per i gruppi umanitari». msn.com
Israele mette al bando le ong e strozza lo spazio umanitario in Palestina - Il governo israeliano ha notificato a 37 organizzazioni non governative l'interruzione delle attività umanitarie nella Striscia di Gaza a partire dal 1° gennaio 2026 perché non soddisferebbero i nuovi ... vita.it
A settembre #Israele aveva pubblicato le prove dei collegamenti tra le missioni della #Flotilla e #Hamas. E il #Pd mette le mani avanti... x.com
A settembre #Israele aveva pubblicato le prove dei collegamenti tra le missioni della #Flotilla e #Hamas. E il #Pd mette le mani avanti... - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.