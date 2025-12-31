Israele mette al bando 37 Ong Condanna di Ue e Onu Hamas | La revoca delle licenze a Gaza è criminale

Israele ha deciso di vietare l’attività di 37 organizzazioni non governative, suscitando condanne da parte dell’UE e dell’ONU. Secondo le autorità israeliane, queste ONG non rispettano le nuove normative applicate ai gruppi umanitari. Hamas critica la misura, definendola criminale. Diversi paesi hanno esortato Israele a riconsiderare il provvedimento, che esclude l’Italia dalle richieste di revisione.

Israele mette al bando 37 Ong. L'allarme degli addetti: «Grave impatto sulla popolazione di Gaza» - I funzionari dello Stato ebraico: «Non rispettano le nuove regole per i gruppi umanitari». msn.com

Israele mette al bando le ong e strozza lo spazio umanitario in Palestina - Il governo israeliano ha notificato a 37 organizzazioni non governative l'interruzione delle attività umanitarie nella Striscia di Gaza a partire dal 1° gennaio 2026 perché non soddisferebbero i nuovi ... vita.it

A settembre #Israele aveva pubblicato le prove dei collegamenti tra le missioni della #Flotilla e #Hamas. E il #Pd mette le mani avanti... x.com

